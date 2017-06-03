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Среди крупнейших городов Латвии до вечера самыми активными избиратели были в Риге, а самая низкая избирательная активность наблюдается в Елгаве, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Риге до 20.00 проголосовало 55,37% избирателей, в Лиепае - 39,04%, в Вентспилсе - 35,85%, в Даугавпилсе - 36,07%, в Резекне - 36%, в Валмиере - 34,65%, в Юрмале – 46,96%, в Екабпилсе - 35,68%, а в Елгаве - 32,21%.

Как сообщалось, к 20:00 на выборах в самоуправления проголосовало 47% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В том числе сегодня к 20:00 проголосовало более 512,3 тыс. или 35,48% избирателей, а с учетом досрочно проголосовавших – 679,7 тыс. или 47,08% имеющих право голоса жителей.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений. Голосование продлится с 7:00 до 22:00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.