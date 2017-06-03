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Объединенный список "Согласие" и "Честь служить Рига" может потерять большинство в Рижской думе.

Результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполлы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.