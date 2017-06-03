Экзитполы: Ушаков может потерять власть в Риге (35)
Политика | 3 июня 2017 года, 22:28
Объединенный список "Согласие" и "Честь служить Рига" может потерять большинство в Рижской думе.
Результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполлы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.
Данные,абсолютно передернуты. ЗНАЮ,что в некоторых районах Риги экзит-пулл НЕ проводился!! Включая русскоязычные 4-ую и 5-ую Иманту.
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Какой нахер Путин? Нахера ему ваш Ушаков с целостностью цеЕвропы и на фоне абрамсов? Оденьте кастрюльку и идите скакать.
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Это смотря какой указ поступил из Брюсселя :) У нас же сейчас демократия управляемая хозяевами :) мы же Европа :))))
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