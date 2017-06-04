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Председатель партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков говоря о потери семи мандатов в столичной думе заявил, что переизбираться в третий раз было очень тяжело.

Ушаков не назвал возможные причины таких результатов, но отметил, что выборы были непростыми.

"За восемь лет работы было много успехов. Ошибки тоже были совершены", - сказал мэр.

Он добавил, что во время предвыборного общения с избирателями прозвучали как хорошие слова, так и оправданные жалобы. Политик поблагодарил граждан за доверие и пообещал в ближайшие четыре года работать более активно.

Напомним, что по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.