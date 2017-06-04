Ушаков: переизбираться в третий раз было тяжело (13)
Политика | 4 июня 2017 года, 14:23
Председатель партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков говоря о потери семи мандатов в столичной думе заявил, что переизбираться в третий раз было очень тяжело.
Ушаков не назвал возможные причины таких результатов, но отметил, что выборы были непростыми.
"За восемь лет работы было много успехов. Ошибки тоже были совершены", - сказал мэр.
Он добавил, что во время предвыборного общения с избирателями прозвучали как хорошие слова, так и оправданные жалобы. Политик поблагодарил граждан за доверие и пообещал в ближайшие четыре года работать более активно.
Напомним, что по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.
очень бы хотелось умерить аппетиты домоуправлений, когда то их объединили. думали для сокращения расходов. получилось с точностью наоборот, расходы увеличились за счет всяких акционеров.наблюдателей, вообщем неработающих чиновников.но получающих огромные зарплаты. Начните с Наму парвалдес
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Самый большой удар по репутации Нила и его команды в Риге наносит работа домоуправлений. Они отдалились от жильцов и приняли решения, которые идут вразрез с интересами народа, проживающего в обслуживаемых ими домах. Это очень уязвимое место Согласия.
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Теперь надо еще набрать кредитов городу как можно больше, так как похоже это последний срок - а значит надо побольше... заработать. Недаром знакомый депутат сказал, что "надо все успеть"... и семью обеспечить, денег накопить побольше, и дальше смотреть что делать - через 4 года, когда вероятность стремится к нулю... Все люди всем нужны деньги, понимаю!
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