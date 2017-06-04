Политолог: оппозиция в Риге станет еще агрессивнее (8)

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Политика | 4 июня 2017 года, 14:42

Исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока считает, что после выборов в столице образуется более сильная, мотивированная и агрессивная оппозиция.

""Согласие"/"Честь служить Риге" сохранили власть в думе, но в следующем созыве будут чувствовать себя менее комфортно, но не только потому, что потеряли несколько мандатов, а потому, что оппозиция стала совсем другой. Она будет намного активнее предыдущей", - сказала эксперт.

По ее словам, плохие результаты "Единства" и нацобъединения VL-TB/LNNK в Риге определило именно то, что оппозиция этих партий при предыдущем созыве была незаметной.

Для "Единства" это должно стать хорошим сигналом перед предстоящими в будущем году выборами в Сейм.

Кажока также отметила, что вторые выборы подряд Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) не удается преодолеть 5%-й барьер, что должно заставить СЗК задуматься над тем, что они могут предложить Риге.

Комментарии 8
Антон Галактионов52 минуты назад
В принципе верно сказано. Только национал-отмороженные теряют поддержку населения куда больше,нежели Согласие. А значит,в будущем,сколько бы они не тужились,выше своего носа все равно не прыгнут.
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Уасилий48 минут назад
Это очень хорошо. Сильная оппозиция всегда нужна, чтобы коалиция не расслаблялась. Такая беззубая оппозиция, какая была 8 лет в Риге и сейчас в Сэйме, курам на смех. Приходят только за зарплатой.
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Я19 минут назад
Будут больше брызгать слюной и чаще кричать - Ушакова в отставку, на большее они не способны!
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