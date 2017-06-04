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Исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока считает, что после выборов в столице образуется более сильная, мотивированная и агрессивная оппозиция.

""Согласие"/"Честь служить Риге" сохранили власть в думе, но в следующем созыве будут чувствовать себя менее комфортно, но не только потому, что потеряли несколько мандатов, а потому, что оппозиция стала совсем другой. Она будет намного активнее предыдущей", - сказала эксперт.

По ее словам, плохие результаты "Единства" и нацобъединения VL-TB/LNNK в Риге определило именно то, что оппозиция этих партий при предыдущем созыве была незаметной.

Для "Единства" это должно стать хорошим сигналом перед предстоящими в будущем году выборами в Сейм.

Кажока также отметила, что вторые выборы подряд Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) не удается преодолеть 5%-й барьер, что должно заставить СЗК задуматься над тем, что они могут предложить Риге.