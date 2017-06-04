Политика |

В предстоящие четыре года в самоуправлениях Латвии больше всего будут представлены национальное объединение ВЛ-ТБ/ДННЛ, Союз "зеленых" и крестьян и Крестьянский союз Латвии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

ВЛ-ТБ/ДННЛ в целом получило в самоуправлениях 166 депутатских мест, а также будет представлена в альянсах с другими политическими силами. В муниципалитетах будут работать 15 депутатов, которые избраны от объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ и СЗК, 12 депутатов - от ВЛ-ТБ/ДННЛ и Альянса регионов, восемь депутатов - от ВЛ-ТБ/ДННЛ, Латгальской партии и СЗК, семь - от ВЛ-ТБ/ДННЛ, Латгальской партии и "Единства", а также по четыре депутата от ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Единства" и объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Единства" и Латвийского объединения регионов.

СЗК на муниципальных выборах получил 157 депутатских мест, а также в самоуправления избраны 10 депутатов от объединения СЗК и "Единства", восемь депутатов - от объединения СЗК и Альянса регионов, шесть депутатов - от объединения СЗК и Латгальской партии.

КСЛ по итогам выборов получил 146 депутатских мест, а также будет представлен депутатами, которые избраны от различных объединений, в том числе 15 депутатов от объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ и КСЛ, восемь - от Латгальской партии, ВЛ-ТБ/ДННЛ и КСЛ, четыре - от "Единства" и КСЛ, два - от объединения СЗК и "Единства".

"Единство" получило 119 депутатских мест, а также будет представлено семью депутатами, избранными от различных объединений: семью депутатами от объединения Латгальской партии, ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Единства", четырьмя депутатами от объединения "Единства" и КСЛ, тремя депутатами от объединения "Единства" и партии "Для развития Латвии", а также двумя депутатами, которые избраны от "Единства", "Партии роста" и "Для развития Латвии".

Социал-демократическая партия "Согласие" получила 102 депутатских места, а также 32 места в Риге в объединении с партией "Честь служить Риге".

От Латвийского объединения регионов в самоуправления избраны 98 депутатов, а также еще 20 депутатов от объединения ЛОР и Видземской партии, 11 депутатов от объединения ЛОР и "Единства", девять депутатов от объединения ЛОР и "Для развития Латвии", четыре депутата от объединения ЛОР и Альянса регионов, четыре депутата от объединения ЛОР и No sirds Latvijai, два депутата от объединения ЛОР и Видземской партии, два депутата от объединения ЛОР и Латгальской партии и один депутат от ЛОР и Латвийской социал-демократической рабочей партии.