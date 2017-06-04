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Скорей всего, рижан перед муниципальными выборами не устроил государственный подход к работе в самоуправлении, предложенный Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Об этом заявил председатель правления и лидер списка СЗК на муниципальных выборах в Риге Арманд Краузе.

Таким образом он прокомментировал результаты выборов, согласно которым СЗК не прошел в Рижскую думу, набрав всего 3,29% голосов избирателей. По словам Краузе, результаты выборов в Риге подтверждают, что СЗК является политической силой, думающей о стране в целом.

"Во время предвыборной кампании мы концентрировались на стране в целом. Это наводит на мысль, что рижанам такой государственный подход не близок", - сказал Краузе.

На вопрос, не было ли бы у СЗК больше шансов на победу, если бы союз объединился с другой политической силой, Краузе отметил, что не исключает такую возможность, однако подчеркнул, что формирование единого списка не всегда приводит к гарантированному попаданию в думу, поэтому союз предпочел идти отдельным списком.

Напомним, как уже писал Mixnews, объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и "Единства" - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/"Для развития Латвии" получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, "Единство" - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз "зеленых" и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей. Партия KPV LV получила 1,53% голосов, No sirds Latvijai - 0,61%, "За независимую Латвию!" - 0,32%, Латвийская социал-демократическая рабочая партия - 0,23%, Партия евроскептиков - 0,22%.