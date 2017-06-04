Политика |

Избранная в Рижскую думу оппозиция пока находится под влиянием предвыборных эмоций, поэтому еще делаются заявления об отказе сотрудничать с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил нынешний вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР).

"В будущем всем 60 избранным депутатам придется работать в одной думе и решать городские проблемы. Вопрос не заключается в том, сработаемся или не сработаемся - все депутаты принимают участие в заседаниях думы, комитетов, обсуждают важные для города вопросы. Конечно, если кто-то хочет ругаться, то ругаться можно по любому поводу - вплоть до приватизации дровяного сарайчика", - сказал Америкс.

Он также отметил, что большая часть новых оппозиционных депутатов избраны в думу впервые, поэтому пройдет какое-то время, пока они поймут, в чем заключаются их обязанности.

На вопрос, изменит ли "Согласие"/ЧСР, потерявшее семь мандатов, свой стиль работы и сотрудничества с оппозицией, Америкс отметил, что впредь "станет сложнее, придется больше заниматься разъяснительной работой по поводу своих решений, и понятно, что у оппозиции будет большое желание критиковать".

"В думу я избран в пятый раз и у меня есть представление о ее работе. Напомню, что думское большинство работало и в коалиции из четырех партий в составе 31 депутата - это было во времена мэра Айвара Аксенока из "Нового времени"", - подчеркнул Америкс.

Тем временем на вопрос, согласен ли он с мнением экспертов о том, что новая оппозиция в Рижской думе стала более сильной и агрессивной, Америкс указал, что это только предположения. "Если использовать слово "сильная", то оппозиция должна быть более компетентной, чем позиция. Одно дело петь в хоре, а другое - понимать культурную политику города в целом", - добавил он.

Как сообщалось, по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Фото: Patrīcija Eglīte/LETA