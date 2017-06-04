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В профиле лидера партии "KPV.LV" Артуса Кайминьша в Facebookсегодня вечером был опубликован пост, в котором политик сообщает о том, что он складывает депутатский мандат. Товарищ Кайминьша по партии Атис Закатистов в интервью агентству LETA высказал предположение, что это недоразумение и запись мог оставить какой-то другой человек. Не исключено, что его профиль взломали.

"Видя результаты выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи Латвия. Я пытался от всего сердца. На самом деле. Вы сделали свой выбор. , Пусть так и будет, что тут ныть", сказано в сообщении.

С самим Кайминьшем агентству не удалось связаться, его телефон выключен, или находится в не зоны доступа.

Закатистов сказал, что сегодня вечером говорил с Кайминьшем и ничего не свидетельствовало о таком решении лидера партии KPV.LV.

Закатистов не исключил, что Facebook Кайминьша мог быть взломан и запись сделал другой человек.

Эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс считает, что "взломал" профиль сам Кайминьш, который любит быть на слуху. "Кайминьш надо полагать напился и сообщил, что складывает мандат депутата Сейма. И кто скорее всего взломал Кайминьша Facebook? Правильно - сам Кайминьш, а теперь, начал звонить Закатистов, журналисты...", - написал Лиепниекс.

Kaimiņš jādomā piedzēries un ietvītojis, ka noliek Saeimas deputāta mandātu. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) June 4, 2017

Un kurš visticamāk uzlauza Kaimiņa kontu. Pareizi - pats Kaimiņš, bet tad, sāka zvanīt Zakatistovs, žurnālisti … — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) June 4, 2017

Примечательно, что в социальной сети Twitter господин Кайминьш сразу после известий о результатах выборов поблагодарил своих избирателей, которые проголосовали за его партию и теперь политическая сила имеет представительство в самоуправлениях Алои, Лимбажи, Кулдиге, в Елгавской волости, Екабпилсе,Елгаве, Салдусе. "Спасибо всем, кто был ЗА", - написал Кайминьш.