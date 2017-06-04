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В профиле лидера партии "KPV.LV" Артуса Кайминьша в Facebook сегодня вечером был опубликован пост, в котором политик сообщает о том, что он слагает депутатский мандат. Товарищ Кайминьша по партии Атис Закатистов в интервью агентству LETA высказал предположение, что это недоразумение и запись мог оставить какой-то другой человек. Не исключено, что его профиль взломали.

"Видя результаты выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи Латвия. Я пытался от всего сердца. На самом деле. Вы сделали свой выбор. Пусть так и будет, что тут ныть", сказано в сообщении.

С самим Кайминьшем агентству не удалось связаться, его телефон выключен, или находится вне зоны доступа.

Закатистов сказал, что сегодня вечером говорил с Кайминьшем и ничего не свидетельствовало о таком решении лидера партии KPV.LV.

Закатистов не исключил, что Facebook Кайминьша мог быть взломан и запись сделал другой человек.

Также считает и еще один сотоварищ Кайминьша по партии KPV.LV Линда Лиепиня. Она указала, что, скорее всего, со страницей Кайминьша были проведены какие-то манипуляции.

Чуть позднее Лиепиня в воскресенье поздно вечером информировала, что подробные комментарии Кайминьш предоставит СМИ в понедельник, 5 июня в 18:30 в бюро партии KPV LV на Вальню,10.

До тех пор Лиепиня не пожелала говорить, сам ли Кайминьш оставил запись в социальной сети, или же его аккаунт все-таки взломан, добавив, что будет предоставлена информация о событиях "последнего времени".

Как сообщалось, партия Кайминьша KPV.LV на выборах в Рижскую думу не преодолела 5% барьер, получив поддержку лишь 1,53% избирателей.

Кроме того, вечером после выборов, Кайминьш угодил в скандал, когда дал интервью порталу ru.sputniknewslv.com, притворившись кандидатом в мэры от Латвийского объединения регионов Мартыньшем Бондарсом.

Между тем, эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс считает, что "взломал" профиль сам Кайминьш, который любит быть на слуху. "Кайминьш надо полагать напился и сообщил, что складывает мандат депутата Сейма. И кто скорее всего взломал Кайминьша Facebook? Правильно - сам Кайминьш, а теперь, начал звонить Закатистов, журналисты...", - написал Лиепниекс.

Kaimiņš jādomā piedzēries un ietvītojis, ka noliek Saeimas deputāta mandātu. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) June 4, 2017

Un kurš visticamāk uzlauza Kaimiņa kontu. Pareizi - pats Kaimiņš, bet tad, sāka zvanīt Zakatistovs, žurnālisti … — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) June 4, 2017

Примечательно, что в социальной сети Twitter господин Кайминьш сразу после известий о результатах выборов поблагодарил своих избирателей, которые проголосовали за его партию и теперь политическая сила имеет представительство в самоуправлениях Алои, Лимбажи, Кулдиге, в Елгавской волости, Екабпилсе,Елгаве, Салдусе. "Спасибо всем, кто был ЗА", - написал Кайминьш.