Политика |

Распределение голосов на прошедших муниципальных выборах в Риге нельзя считать этническим — такое мнение в ходе дискуссии на телеканале LNT выразили представители крупнейших представленных в Сейме партий.

Глава фракции Нацобъединения Райвис Дзинтарс заявил, что голосование было "геополитическим", так как в Риге решался вопрос, какой будет столица к столетию Латвии — "союзницей Кремля, или столицей европейской Латвии". При этом, как отметил Дзинтарс, некоторые избиратели не поняли, что это голосования было решающим, поэтому не хватило поддержки, но это точно не было этническим голосованием.

По словам лидера "Единства" Андриса Пиебалгса, выборы показали, что партии нужно работать с избирателем, который обычно голосует за "Согласие". Пиебалгс признал, что "ни одного из них мы не получили". По его словам, "Единство" должно найти возможности их переубедить, чтобы "они голосовали за нас".

Руководитель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис рассказал, что среди его знакомых были и латыши, голосовавшие за "Согласие", и русскоязычные, которые отдали голос за СЗК. "Не думаю, что это этническое голосование", — пояснил политик.

Аналогичного мнения придерживается депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев. Он сослался на телевизионный сюжет, в ходе которого целый ряд избирателей с латышскими именами и фамилиями, на чистом латышском заявили, что "голосуют за тех, кто сегодня лучшие".

И это подтверждает ситуация в районах - нет такого, что за партию проголосовали только "спальные районы", партия получила поддержку также и в центре. В свою очередь депутатами избраны как латыши, так и русские, схожая ситуация была и с вычеркиванием.