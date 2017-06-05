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Выборы в Риге нельзя назвать честными. Такое мнение в интервью телеканалу LNT выразил кандидат в мэры Риги от Объединения латвийских регионов Мартиньш Бондарс.

Свое заявление об обосновал разницей потраченных средств на политические кампании.

"Если одни используют миллионы, чтобы получить власть - это нечестные выборы. Хотя с юридической точки зрения, "на бумаге", все в порядке", - сказал Бондарс.

Он отрицает возможность сотрудничества с победителями муниципальных выборов в Риге "Согласие" / "Честь служить Риге" (ЧСР).

Напомним, что по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.

На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.