Бондарс: выборы в Риге были нечестными (28)
Выборы в Риге нельзя назвать честными. Такое мнение в интервью телеканалу LNT выразил кандидат в мэры Риги от Объединения латвийских регионов Мартиньш Бондарс.
Свое заявление об обосновал разницей потраченных средств на политические кампании.
"Если одни используют миллионы, чтобы получить власть - это нечестные выборы. Хотя с юридической точки зрения, "на бумаге", все в порядке", - сказал Бондарс.
Он отрицает возможность сотрудничества с победителями муниципальных выборов в Риге "Согласие" / "Честь служить Риге" (ЧСР).
Напомним, что по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.
На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.
А то как же ! Бондарса же не выбрали.А чего про руку Москвы никто не пишет? И латышский сегмент молчит, тока угрожает отъездом. Путин избрал самого Трампа, а тут всего лишь Ушаков. Надо быстренько поехать в Москву, наняв ту больную на всю голову Меги Келли, и допросить Путина.