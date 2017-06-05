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Экс-президент Латвии Валдис Затлерс считает, что голосование на муниципальных выборах проходило по этническому принципу. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LNT.

По его мнению исходя из этнической точки зрения голосовали только русскоязычные граждане, потому что они живут в совершенно другом информационном пространстве.

"Если говорить о латышах, то здесь не было этнического голосования. Они отдавали свои голоса по-разному - так, как считали правильным", - отметил Затлерс.

Он также добавил, что "Согласие" умеет привлекать на свою сторону и латышей, в отличие от латышских партий, которым сложно заинтересовать русскоязычных жителей.

Экс-глава пояснил, что большая часть жителей Латвии до сих пор себя идентифицирует как часть Советского Союза. Таких граждан привлечь на новую сторону очень сложно, так как они верны коммунистической, социалистической идеологии.

"По этим предпочтениям русскоязычным гражданам ближе всего партия "Согласия", - заключил Затлерс.

Напомним, что по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.