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Партия "Согласие" начала активно предлагать возможные модели сотрудничества для дальнейшей работы в думе Даугавпилса. Очевидно, что у партии есть желание перенять инициативу и взять на себя управление. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразил лидер списка "Согласия" в Даугавпилсе Андрей Элксниньш.

Он считает, что горожане своими голосами продемонстрировали, что желают смены власти в Даугавпилсе.

На вопрос о возможности сотрудничества с нынешнем мэром Янисом Лачплесисом, который представляет Латгальскую партию, Элксниньш ответил положительно.

"Это возможно, но только в том случае, если нынешняя власть учтет ошибки за период своего правления. Тогда никаких препятствий для сотрудничества не будет", - подчеркнул он.

Напомним, что в Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции потребуется соглашение двух из них.

Латгальская партия получит шесть мест, "Согласие" - пять, "Наша партия" - четыре.