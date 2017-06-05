Кристовскиc: в Вентспилсе у оппозиции унизительные рабочие условия (2)

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Политика | 5 июня 2017 года, 10:48

Лидер объединенного списка "Единства", Нацблока и Латвийского объединения регионов на муниципальных выборах в Вентспилсе Гирт Валдис Кристовскис признал, что рабочие условия оппозиции в местной думе будут унизительными. Но несмотря на это, политик считает, что решительности и опыта будет достаточно для того, чтобы с ними справиться.

"Не сомневаюсь, что ничего не будет приниматься во внимание. Такие рабочие условия унизительны. Остается использовать только те ресурсы, которые у нас есть. Мы будем пытаться следить за тем, чтобы задачи, поставленные думой Вентспилса, выполнялись эффективно", - рассказал Кристовскис.

Он также отметил, что до выборов для оппозиции в думе Вентспилса даже не были предусмотрены рабочие помещения.

Напомним, что в Вентспилсской думе 13 депутатских мест разделятся следующим образом: партия "Латвии и Вентспилсу" получит девять мандатов, коалиция в составе Национального объединения, "Единства" и Латвийского регионального объединения - четыре.

Комментарии 2
какие1 час назад
вам рабочие места, какие помещения. Одна комната на всех вполне достаточно, многие и таких условий для работы не имеют, да и вообще работы не имеют, в то время как вы сидите на 5-10 стульях в разных организациях
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Alex26 минут назад
Гирт ,а купи кота ,как пабрик, и дела пойдут !
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