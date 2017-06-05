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Лидер объединенного списка "Единства", Нацблока и Латвийского объединения регионов на муниципальных выборах в Вентспилсе Гирт Валдис Кристовскис признал, что рабочие условия оппозиции в местной думе будут унизительными. Но несмотря на это, политик считает, что решительности и опыта будет достаточно для того, чтобы с ними справиться.

"Не сомневаюсь, что ничего не будет приниматься во внимание. Такие рабочие условия унизительны. Остается использовать только те ресурсы, которые у нас есть. Мы будем пытаться следить за тем, чтобы задачи, поставленные думой Вентспилса, выполнялись эффективно", - рассказал Кристовскис.

Он также отметил, что до выборов для оппозиции в думе Вентспилса даже не были предусмотрены рабочие помещения.

Напомним, что в Вентспилсской думе 13 депутатских мест разделятся следующим образом: партия "Латвии и Вентспилсу" получит девять мандатов, коалиция в составе Национального объединения, "Единства" и Латвийского регионального объединения - четыре.