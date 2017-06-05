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Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, сообщил глава Юрмальского отделения Латвийской "зеленой" партии Янис Лединьш.

СЗК принял решение не выдвигать на должность Гатиса Труксниса, попавшего в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, поскольку у него имеются проблемы со здоровьем.

Как сообщалось, СЗК в Юрмальской думе проведет переговоры о сотрудничестве с партией "Согласие" и национальным объединением Visu Latvijai-ТB/LNNK (VL-ТB/LNNK), сообщил Лединьш.

На вопрос, почему принято решение не сотрудничать с объединением Новой консервативной партии (НКП) и партии "Тебе, Юрмала!", он ответил, что названные партии уже заявили, что "не хотят видеть СЗК".

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, VL-ТB/LNNK - два, "Согласие" - три. Если нацобъединение согласится сотрудничать с СЗК, у партий в думе будет большинство из восьми депутатов, а если согласится "Согласие" - большинство из девяти депутатов.

Если VL-ТB/LNNK решит сотрудничать с объединением НКП/"Тебе, Юрмала!", депутатских мест не хватит для большинства, и придется приглашать еще одну партию. Однако нацобъединение уже заявило, что не собирается сотрудничать с "Согласием", а НКП/"Тебе, Юрмала!" хотело бы оставить в оппозиции СЗК.

Лидер VL-ТB/LNNK в Юрмале Андрис Чуда сообщил, что пока СЗК с предложением сотрудничества не обращался, а возможность сотрудничества зависит от того, что и как будет предложено.

"У нас есть свои амбиции в городе, и мы не желаем быть машиной для голосования", - заявил Чуда.

Лидер "Согласия" в Юрмале Никита Никифоров также сказал, что пока никто с предложением к партии не обращался. "Согласие" готово говорить с СЗК, но это будет вопрос о приоритетах работы будущей думы.