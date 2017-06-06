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Депутаты партии "Согласие" обратились в комиссию Сейма по этике, мандатам и заявлениям с призывом оценить статью депутата Сейма Эдвина Шноре (VL-TB/LNNK), в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из страны, со вшами.

Депутаты Янис Адамсонс (С) и Игорь Пименов (С), считают, что такое сравнение неэтично, задевает чувства сограждан, данные утверждения направлены на разжигание национальной, этнической ненависти, ксенофобии, а также являются провокационной цитатой.

Депутаты считают, что высказывания Шноре находятся в противоречии с Конституцией,а также Этическим кодексом , поэтому призывают комиссию рассмотреть и оценить ситуацию.

Глава комиссия по этике Виталий Орлов (С) этот случай сравнил с делом, когда комиссия в 2013 году приняла решение назначить самое суровое наказание в отношении парламентария Николая Кабанова (С) в связи с его мнением о XXV Вселатвийском празднике песни и и XV Праздника танца. Орлов напомнил, что тогда Кабанов аргументировал свою позицию тем, что он писал статью как журналист, в свою очередь Шноре себя оправдывает тем, что является историком.

Как сообщал портал Mixnews, в издании "Национальные вести" 19 мая появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

Ранее с заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратились депутаты "Единства" в лице Андрея Юдина, а также политический активист Владимир Линдерман.

Полиция безопасности Латвии заявление получила и проанализирует высказывания депутата сейма от Национального объединения Эдвина Шноре, сравнившего со вшами русских, которые не хотят уезжать из страны, сообщила пресс-служба ПБ.

Андрей Юдин сообщил, что направил письмо должностным лицам Национального объединения с просьбой высказать свое отношение к публикации депутата Сейма Эдвина Шноре в издании нацблока.