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Лишенная допуска к гостайне госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане 8 июня уходит в отставку.

Как Петерсоне-Годмане сообщила, она покидает должность "по взаимному соглашению сторон".

Бюро по защите Конституции (БЗК) отказало ей в продлении допуска к гостайне, она обжаловала это решение генпрокурору Эрику Калнмейерсу, но бюро генпрокурора оставило решение БЗК в силе, рассказала Петерсоне-Годмане.

Как ранее со ссылкой на неофициальную информацию сообщало Латвийское телевидение, возможно, проблемы с доступом к гостайне у госсекретаря МВД Илзе Петерсоне-Годмане возникли из-за посещения дня рождения главы газовой компании Itera Latvija Юриса Савицкиса.

По словам предпринимателя Юриса Савицкиса, с мужем госсекретаря МВД, бывшим премьером и политиком Иваром Годманисом, он уже давно знаком. И они вместе играют в теннис более 30 лет.

Должность госсекретаря министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане занимает с 2009-го года. А в самом министерстве трудится вот уже 18 лет.