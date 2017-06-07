Политика |

На Адажской военной базе 19 июня в 12.30 состоится торжественная церемония встречи батальона НАТО, которая завершит размещение боевых групп многонационального батальона НАТО в Балтийских странах и Польше, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Военнослужащих возглавляемой Канадой боевой группы поприветствуют президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Леонид Калниньш, другие высокопоставленные должностные лица и гости из НАТО и стран-участниц боевой группы.

В дислоцируемой в Латвии боевой группе под командованием Канады будут нести службу более 1000 военных из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

Решение о размещении в Балтийских странах и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года.