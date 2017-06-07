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Лидер списка Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на выборах в Юрмале Гатис Трукснис еще может быть выдвинут на должность мэра, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на LTV нынешняя председатель Юрмальской думы Рита Спроге (СЗК).

Руководитель отделения Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в Юрмале Янис Лединьш ранее заявил, что на этот пост будет выдвинута именно Спроге, а Трукснис от выдвижения отказался из-за проблем со здоровьем.

Спроге пояснила, что вопрос о том, как лучше всего использовать опыт Труксниса в работе самоуправления, еще обсуждается, как и то, кого из представителей СЗК выдвинуть на должность мэра. Она отметила, что избиратели в ходе выборов оценили работу Труксниса.

Что касается новой коалиции в Юрмальской думе, то по словам Спроге, скорее всего, СЗК будет работать вместе с "Согласием" и национальным объединением VL-TB/LNNK.

Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, VL-TB/LNNK - два, "Согласие" - три.