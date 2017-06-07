Исключенный из "Согласия" депутат окажется в Сейме (3)

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Политика | 7 июня 2017 года, 11:05

Член партии "Лиепайский квадрат" Роман Милославский решил взять на себя обязанности депутата Сейма.

Это решение Милославский принял на основании закона о выборах Сейма и поддержки избирателей.

"На последних парламентских выборах я баллотировался по списку партии "Согласие" и по результатам занял второе место. Несмотря на то, что в результате внутрипартийных закулисных интриг меня исключили из партии, это не отменяет поддержки избирателей и моей ответственности перед ними", - сказал Милославский.

Что касается его возможного сотрудничества с парламентской фракцией "Согласия", то никаких конкретных переговоров пока не было.

Как сообщалось, Валерий Агешин избран в Лиепайскую думу, поэтому должен сложить мандат депутата Сейма.

Его место в парламенте займет первый оставшийся "за чертой" кандидат списка "Согласия" на предыдущих выборах Сейма в Курземском избирательном округе - Роман Милославский.

В прошлом году его исключили из партии за чрезмерное сотрудничество с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом, представляющим Лиепайскую партию.

Фото: liepaja.lv

Комментарии 3
Правда2 часа назад
Этот мирославский полностью провалился на выборах в Лиепайскую думу, лишился доверия избирателей, подленько боролся против Согласия. Ему не место в Сейме.
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Санька Лиепвйский2 часа назад
Предатель и перебежчик.
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ёжик23 минуты назад
во законы под себя сделали - хоть как но всё равно окажутся в депутатском кресле, если его выгнали из Согласия то под каким флагом он пройдёт в Сейм??
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