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Член партии "Лиепайский квадрат" Роман Милославский решил взять на себя обязанности депутата Сейма.

Это решение Милославский принял на основании закона о выборах Сейма и поддержки избирателей.

"На последних парламентских выборах я баллотировался по списку партии "Согласие" и по результатам занял второе место. Несмотря на то, что в результате внутрипартийных закулисных интриг меня исключили из партии, это не отменяет поддержки избирателей и моей ответственности перед ними", - сказал Милославский.

Что касается его возможного сотрудничества с парламентской фракцией "Согласия", то никаких конкретных переговоров пока не было.

Как сообщалось, Валерий Агешин избран в Лиепайскую думу, поэтому должен сложить мандат депутата Сейма.

Его место в парламенте займет первый оставшийся "за чертой" кандидат списка "Согласия" на предыдущих выборах Сейма в Курземском избирательном округе - Роман Милославский.

В прошлом году его исключили из партии за чрезмерное сотрудничество с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом, представляющим Лиепайскую партию.

Фото: liepaja.lv