Депутат требует пересмотреть результаты выборов в Риге (8)
Политика | 7 июня 2017 года, 18:28
Депутат Рижской думы Валдис Гаварс ("Единство") подал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) просьбу отменить результаты выборов на 38 участках в Риге, сообщила представитель ЦИК Кристине Берзиня.
В целом ЦИК получила две жалобы. Одну из них подал Гаварс, а вторую представитель списка "Поселку Виесаты быть" на выборах в Яунпилсе, потому что другой кандидат этого списка повлиял на голосование избирателей.
ЦИК рассмотрит оба заявления на открытом заседании в пятницу, 9 июня.
"Пролетели"мимо кормушки и обиделись. Бывает. Но зачем так скулить громко?
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Что бы пересмотреть результаты,нужны основания с доказательствами.В статье ни слова о том,в чем и в каких нарушениях обвиняет депутат Гаварс. Одного того,что господину Гаварсу не понравились результаты-не достаточно.
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Не хотят обратно ехать в свои места компактного проживания.но нужно и исторически справедливо.
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