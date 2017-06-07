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Депутат Рижской думы Валдис Гаварс ("Единство") подал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) просьбу отменить результаты выборов на 38 участках в Риге, сообщила представитель ЦИК Кристине Берзиня.

В целом ЦИК получила две жалобы. Одну из них подал Гаварс, а вторую представитель списка "Поселку Виесаты быть" на выборах в Яунпилсе, потому что другой кандидат этого списка повлиял на голосование избирателей.

ЦИК рассмотрит оба заявления на открытом заседании в пятницу, 9 июня.