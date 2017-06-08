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В комиссии Сейма гражданству, миграции и сплочению общества накануне состоялась очень эмоциональная дискуссия по вопросу о скандальной статье депутата Сейма Эдвина Шноре (VL-TB/LNNK), в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из страны, со вшами.

Комиссия рассматривала данный вопрос по запросу депутатов "Единства" Андрея Юдина, Лолиты Чигане и Алексея Лоскутова, в котором политики критикуют упомянутую Шноре цитату о "русских вшах".

В начале заседания ее председатель Илмар Латковскис (VL-TB/LNNK) указал, что разговор о данном высказывании не будет способствовать сплочению общества, однако, так как сам он выходит из представляемой Шноре фракции, то не хочет этот вопрос "замести под ковер".

Юдин на заседании указал, что высказывания Шноре можно оценивать как разжигание ненависти. Он указал, что поднял этот вопрос после того, как к нему обратились люди, спрашивая, почему разжигание ненависти стало нормой.

"В ситуации, когда высказывания, разжигающие ненависть, исходят от представителей народа, комиссия не может быть безразлична", - подчеркнул Юдин.

В свою очередь, депутат Ингмар Лидака (СЗК) указал, что, так как упомянутые высказывания являются разжиганием розни, то это вопрос совсем других институций.

Он сказал, что если комиссия будет оценивать высказывания Шноре, то депутатам придется делать заключение о каждом подозрительном высказывании в интернете. Политик подчеркнул, что не поддерживает ни соответствующие высказывания, ни их рассмотрение на заседании. После высказывания своего мнения Лидака покинул помещение заседания.

Шноре пояснил, что цитировал соответствующее выражение, которое в своей время употребил свидетель геноцида СССР. Он указал, что в ходе оккупации СССР в Латвию прибыли миллионы мигрантов и латыши во многих городах стали меньшинством.

Реагируя на эти высказывания, депутат Анрийс Матисс ("Единство") призвал прервать эту дискуссию, назвав ее "кошмарной" и указав, что "здесь не не комиссия историков". Матисс указал, что выступает против ненавистнических высказываний, но комиссии по сплочению общества не стоит по этому вопросу больше дискутировать.

В свою очередь Юдин указал, что высказывание Шноре можно воспринять, как попытку оправдания национальной розни.

Оставшееся время политики дискутировали, должна ли комиссия по сплочению общества оценивать высказывания Шноре.

Из-за этого Шноре, возможно, не смог высказать свою позицию до конца.

По предложению Юдина и нескольких других депутатов было принято заключение комиссии о том, что депутаты выступают против разжигания розни. Председатель комиссии расценил это, как само собой разумеющееся и скорее декларативное решение, указав, что оно не имеет смысла.

Как сообщал портал Mixnews, в издании "Национальные вести" 19 мая появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Альфреда Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман.

В Полиции безопасности Латвии сообщили, что получили заявление и проанализируют высказывания депутата сейма от Национального объединения Эдвина Шноре, сравнившего со вшами русских, которые не хотят уезжать из страны.