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Партия "Согласие" и "Наша партия" в Даугавпилсской думе подписали договор о сотрудничестве, согласно которому намерены совместно реализовать свои предвыборные программы.

Таким образом, нынешний мэр Янис Лачплесис (Латгальская партия) может лишиться своего поста.

Мэром города может стать лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш, так как именно его партия на выборах в Даугавпилсе получила больше голосов, нежели "Наша партия". В свою очередь, Рихард Эйгимс ("Наша партия") может стать вице-мэром.

Напомним, что в Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции требовалось соглашение двух из них.