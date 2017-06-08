В Даугавпилсе могут сместить мэра (3)
Политика | 8 июня 2017 года, 10:54
Партия "Согласие" и "Наша партия" в Даугавпилсской думе подписали договор о сотрудничестве, согласно которому намерены совместно реализовать свои предвыборные программы.
Таким образом, нынешний мэр Янис Лачплесис (Латгальская партия) может лишиться своего поста.
Мэром города может стать лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш, так как именно его партия на выборах в Даугавпилсе получила больше голосов, нежели "Наша партия". В свою очередь, Рихард Эйгимс ("Наша партия") может стать вице-мэром.
Напомним, что в Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции требовалось соглашение двух из них.
Он сразу,заранее подготовился.Собрал пенсионеров,угостил,сделал бесплатный проезд,пообещал еще..., вот электорат и голосовал за добродетеля.
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а что тут удивительного? пол города не имеют права голосовать, вот и проходят такие лачплесисы
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Для меня была загадка, как человек с фамилией Лачплесис, в Даугавпилсе, до сих пор мог убедить латгальцев, за себя голосовать. Возможно он не нацист.
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