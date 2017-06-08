Российский посол напомнил Литве о долге на 72 миллиарда долларов (5)

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Политика | 8 июня 2017 года, 20:41

Москва вправе поставить перед Литвой вопрос о компенсации средств, инвестированных в республику и перераспределенных в ее пользу во времена Советского Союза. Об этом в интервью "Литовскому курьеру" заявил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.

К такому выводу он пришел, отвечая на вопрос о предъявлении прибалтийскими государствами претензий российской стороне и перспективах этих дел.

"Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет", — подчеркнул дипломат.

Удальцов напомнил, что к моменту вхождения в состав СССР в 1940 году Литва была аграрной страной, занимавшей одно из последних мест в Европе по уровню жизни. По его словам, к 1990-му в литовскую экономику было вложено около 65 миллиардов долларов, а за счет поставок республике энергоресурсов и сырья из России по сниженным ценам общая сумма инвестиций превысила 72 миллиарда в американской валюте.

"Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного республике в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна", — подытожил посол.

В ноябре 2015 года министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве, в котором изъявили намерение предъявить Москве требование о возмещении ущерба за период "советской оккупации".

Прибалтийские государства собрались сначала оценить убытки, якобы понесенные во времена СССР, затем — сформулировать требование о возмещении и обратиться в правовые инстанции, пишет портал Lenta.ru. С тех пор конкретную оценку ущерба привели лишь в Риге — там заявили, что он составляет 185 миллиардов евро. Вильнюс объявил о начале подсчетов в сентябре 2016-го. Спустя три месяца этим занялись и эстонские власти.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 5
Десант 1 час назад
А так же можно потребовать деньги у прибалтики за то что Российская Империя купила эти земли не дёшево , так же за то что прибалтики вышла из Российской Империи и СССР тем самым нанеся огромный ущерб!
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Бери выше57 минут назад
Урок 90-х - не важно, кто кому что был должен, а важно, у кого какая "крыша". Литва и Латвия за свою "крышу" платят 2% бюджета в год, вот эта крыша и будет по-тихому звонить в Стокгольмский арбитраж и склонять к решениям справедлив ли принцип "Бери или плати" при покупке газа, соблюдается ли правила 3го энергопакета ЕС, будет собирать международную бригаду и объявлять санкции, и по вопросу кто кому что должен - то же самое. Чтобы такого не происходило - надо было после развала пахать, не поднимая головы, проводить глубокую и последовательную работу с бывшими республиками, противопоставляя ее скрупулезной работе по культивированию национализма и русофобии, а не проживать нефтяные, приватизационные и коррупционные бабки в Монте Карло с криками "мы элита, всем покажем кузькину мать" и грозиться помыть сапоги в каких-то дальних океанах. Или, хотя бы, показывать реальный оскал в ситуациях, когда интересы попираются, а не поддаваться на увещевания "ну вы же цивилизованные европейцы" и садиться за стол переговоров, сдавая позиции. Ну а теперь - есть как есть - международная военная коалиция уже собрана у границ, в спорте и большой политике позиции сданы, вокруг нескольких сильных управленцев собралась армия вороватых лизоблюдов, которые поменяют свое мнение при смене ветра, а на страже интересов остались только Калибры с Искандерами. Из такой ситуации выход либо радикальный, либо смирение. Ну, а русским, живущим вне России, наблюдающим за этим, пропускающим через себя эту ситуацию, ощущающим на себе ее результат - им приходится держаться и за себя, и за все упущенные большой родиной возможности.
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Kotleta Charli-Chang59 минут назад
самое смешное, они ещё должны будут доказать,что была оккупация,а потом всякие иски предъявлять...
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