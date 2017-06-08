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Москва вправе поставить перед Литвой вопрос о компенсации средств, инвестированных в республику и перераспределенных в ее пользу во времена Советского Союза. Об этом в интервью "Литовскому курьеру" заявил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.

К такому выводу он пришел, отвечая на вопрос о предъявлении прибалтийскими государствами претензий российской стороне и перспективах этих дел.

"Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет", — подчеркнул дипломат.

Удальцов напомнил, что к моменту вхождения в состав СССР в 1940 году Литва была аграрной страной, занимавшей одно из последних мест в Европе по уровню жизни. По его словам, к 1990-му в литовскую экономику было вложено около 65 миллиардов долларов, а за счет поставок республике энергоресурсов и сырья из России по сниженным ценам общая сумма инвестиций превысила 72 миллиарда в американской валюте.

"Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного республике в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна", — подытожил посол.

В ноябре 2015 года министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве, в котором изъявили намерение предъявить Москве требование о возмещении ущерба за период "советской оккупации".

Прибалтийские государства собрались сначала оценить убытки, якобы понесенные во времена СССР, затем — сформулировать требование о возмещении и обратиться в правовые инстанции, пишет портал Lenta.ru. С тех пор конкретную оценку ущерба привели лишь в Риге — там заявили, что он составляет 185 миллиардов евро. Вильнюс объявил о начале подсчетов в сентябре 2016-го. Спустя три месяца этим занялись и эстонские власти.