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Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) договорилась с представителями еще четырех партий о формировании коалиции в Екабпилсской думе, в результате чего многолетний руководитель самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) лишится должности.

Избранный от ЛЗП в думу Райвис Рагайнис сегодня распространил заявление о том, что в самоуправлении города сформирована коалиция большинства и он будет кандидатом в мэры от этой коалиции.

О формировании коалиции договорились пять из девяти прошедших в Екабпилсскую думу партий - ЛЗП, "Согласие", Крестьянский союз Латвии, Латвийское объединение регионов и KPV LV.

Первое заседание новой думы может состояться 15 июня.

По итогам муниципальных выборов в Екабпилсе поддержка партии Салцевича существенно уменьшилась - за Екабпилсскую региональную партию проголосовало 22,52% избирателей по сравнению с 31,63% на выборах 2013 года.

Фото: jekabpils.lv