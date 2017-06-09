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Латвийское объединение регионов (ЛОР) договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе, сообщил агентству лидер списка ЛОР в Лиепае Янис Вилнитис.

ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование и мэром будет избран представитель ЛОР. Вилнитис не исключил, что этим кандидатом будет он.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, "Согласие" - четыре. Остальные партии в думу не прошли.