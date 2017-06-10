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С Россией можно быть равноправными партнерами, либо не быть партнерами вообще, завил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

"Мы либо равноценные партнеры, либо вообще не партнеры, иначе с Россией нельзя", - сказал он.

Посол выразил недоумение санкциями Запада против России, от которых никто не выигрывает, и многим европейским предприятиям санкции все равно не запрещают работать в России, что свидетельствует не о единой антироссийской политике ЕС, а о том, что отдельные государства ставят на первый план свои корыстные интересы.

"Мы никому не навязываемся со своими рецептами, никого не пытаемся лечить и диктовать, как жить. А нас, как плохого ученика, пытаются вынуждать что-то делать или загнать в угол. Загоняйте, так будет лучше, мы умеем и ответить соответствующим образом", - сказал Лукьянов, добавив, что в случае войны победителей не будет.

Посол отметил неясные, на его взгляд, ценности ЕС и просил разъяснить их, добавив, что разгон демонстрантов в России не является нарушением ценностей, потому что и Европа разгоняет протесты в определенных государствах.

Комментируя размещение батальонов НАТО в Балтии, Лукьянов заявил, что Россия видит здесь обман, так как ранее России обещано было, что альянс на восток больше расширяться не будет.

"Теперь Эстония - страна НАТО, совсем недалеко от моего родного Петербурга. Что сказать - нас обманули. В любом случае, вы сами должны думать, хорошо ли быть приграничным государством НАТО. Для нас это ничего не значит, и угроз со стороны Балтии мы не ощущаем", - сказал Лукьянов.

Он считает, что Латвия может предлагать России свою инфраструктуры - порты, железную дорогу, авиасообщение и грузоперевозки. Посол уверен, что в случае хороших региональных и соседских отношений между Латвией и Россией выиграет и геополитика.

В то же время он критиковал инвестиционную среду, утверждая, что лично он "не оставил бы в Латвии ни копейки", потому что неясно, что будет происходить здесь завтра.

"Я наблюдатель и аналитик, я не тот, кто должен везти сюда инвестиции. Если вам настолько хорошо, что не нужны многие миллионы от проекта "Nord Stream 2"... есть и другие порты, где будут стоять эти трубы, и хорошо ли, что проект будет без вас, я не знаю - это ваше дело", - сказал Лукьянов.