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Теннисистка Алена Остапенко заслуживает ордена Трех звезд, заявил в интервью Латвийскому радио министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Надеюсь, что Латвийский теннисный союз обратится в орденский капитул", - сказал министр.

На вопрос о том, следует ли государству премировать профессиональных спортсменов, Шадурскис напомнил об успехе боксера Майриса Бриедиса, который со стороны государства был оценен денежной премией в размере 28 458 евро. По мнению министра, такой признательности заслуживает и Остапенко.

Шадурскис также отметил, что победа Остапенко поможет популяризации Латвии в мире.

"Вы увидите, как расцветет в дальнейшем теннис. Это особый успех и достижение. Возможно, денежный приз будет символичным и небольшим, но государство тем не менее должно отблагодарить спортсменку за самоотверженный труд", - сказал Шадурскис.

Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров Grand Slam, обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

За победу в турнире Остапенко получит 2 млн евро.

Вечером 12 июня Алена Остапенко прилетела в Ригу. В Рижском аэропорту ее встретили друзья, болельщики, а также большое количество журналистов. Алена спустилась по трапу самолета с победным кубком в руках и раздала автографы юным теннисистам.