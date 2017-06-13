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Сопредседатель национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс не согласен с упреками по поводу высказывания депутата Сейма Эдвина Шноре (VL-TB/LNNK) о русских и вшах.

В своем ответе на письмо депутатов Сейма Андрея Юдина, Лолиты Чигане и Алексея Лоскутова (все из партии "Единство"), в котором они критикуют использованную Шноре цитату о "русской вши", лидер национального объединения указывает, что эта цитата впервые прозвучала в 1939 году на заседании послов государств Балтии, обсуждавших потенциальную оккупацию СССР.

"Считаю ваши попытки соотнести аллегорию, высказанную латвийским чиновником довоенного времени, с русским народом или русским меньшинством, проживающим в Латвии, нелогичным, поскольку до войны в Латвии уже было русское меньшинство, и говорить, что его "запустили" в 1939 году, конечно же, абсурдно", - пишет в своем ответном письме депутатам "Единства" Дзинтарс.

Политик подчеркивает, что слово, которое вызвало такой ажиотаж, Шноре использовал в единственном числе.

"Однако в вашем сообщении для прессы сказанное используется во множественном числе - "русские вши", чтобы слова относились к русским как этнической группе. Такое переиначивание текста считаю не только некорректным, но и провокационным. Учитывая, что авторы переделанного текста являются юристами, которые прекрасно осознают суть и цель своей правки текста", - поясняет Дзинтарс.

Лидер Нациобъединения также отмечает, что попытка вырвать цитату из контекста оккупации СССР и намеренно придать сказанному совершенно другой смысл, связав его с идеологией нацизма, недостойна депутатов Сейма.

Как сообщалось, депутаты Сейма от партии "Согласие" обратились в парламентскую комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой дать оценку высказываниям депутата Эдвина Шноре (VL-TB/LNNK), в которых он сравнил русских со вшами.