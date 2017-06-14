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Члены комиссии Сейма по этике сегодня рассмотрели заявление партии "Согласие", которая просила оценить публикацию депутата Сейма Эдвина Шноре (VL-TB/LNNK), в которой он сравнивает русских, не желающих уезжать из страны, со вшами. По итогам разбирательства Шноре высказали устное предупреждение, сообщил корреспондент Mixnews.

Сам Шноре в интервью радио Baltkom указал, что все происходящее достойно сожаления, так как его фраза "о русских вшах" является цитатой, кроме того, она вырвана из контекста.

"Я считаю, что все происходящее достойно сожаления, в том плане, что все мы понимаем, о чем шла речь. О схожих выражениях, которые относятся к советской оккупации, а также о том, в каком контексте это упоминается в моей публикации. Ранее это оценивалось как антисоветсткая агитация, теперь как антироссийская", - указал Шноре.

По словам представителя нацблока, он привык к нападкам, но настаивает, что вопрос о последствиях советской оккупации надо как-то решать.

"В этом нет ничего удивительного, я и раньше сталкивался с этим, когда создавал документальный фильм Soviet Story. Тогда также были жалобы, в том числе в полицию за то, что фильм был антироссийским. Я все это понимаю, но Советский Союз закончился, в связи с чем немного поменялась аргументация, но в то же время это не меняет факт, что вопрос ликвидации последствий оккупации СССР до сих пор не урегулирован и его надо как-то решать", - сказал Шноре.

Как сообщалось ранее, депутаты от партии "Согласие" Янис Адамсонс и Игорь Пименов считают, что такое сравнение неэтично, задевает чувства сограждан, данные утверждения направлены на разжигание национальной, этнической ненависти, ксенофобии, а также являются провокационной цитатой.

Депутаты считают, что высказывания Шноре находятся в противоречии с Конституцией,а также Этическим кодексом , поэтому призывают комиссию рассмотреть и оценить ситуацию.

Глава комиссия по этике Виталий Орлов этот случай сравнил с делом, когда комиссия в 2013 году приняла решение назначить самое суровое наказание в отношении парламентария Николая Кабанова (С) в связи с его мнением о XXV Вселатвийском празднике песни и и XV Праздника танца. Орлов напомнил, что тогда Кабанов аргументировал свою позицию тем, что он писал статью как журналист, в свою очередь Шноре себя оправдывает тем, что является историком.

Напомним, как писал Mixnews, в издании "Национальные вести" 19 мая появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Альфреда Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

Ранее с заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратились депутаты "Единства" в лице Андрея Юдина, а также политический активист Владимир Линдерман.

Полиция безопасности Латвии заявление получила и проанализирует высказывания депутата сейма от Национального объединения Эдвина Шноре, сравнившего со вшами русских, которые не хотят уезжать из страны, сообщила пресс-служба ПБ.