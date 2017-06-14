Коалиция договорилась: повысить социальные взносы для спасения медицины (6)

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Политика | 14 июня 2017 года, 20:29

Партнеры по правящей коалиции сегодня пришли к соглашению о повышении социальных взносов, дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) продолжатся, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется, чтобы увеличить финансирование здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников. Для неплательщиков налогов может быть установлен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, то партнеры по коалиции еще ждут подсчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

Как сообщалось, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

Комментарии 6
выборщик1 час назад
Господа правители,а как и когда народ спасать будете? У вас на территории мало кто остался.Последних выгоняете повышениями налогов.
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вечная болячка1 час назад
Ещё не все рассчитались за белый рояль нашего горанта...!
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971 час назад
Просто (отличный) способ спасать!! Так можно всё (спасти), следующее будет спасение дорог(повышение налога )?! А тем временем экономика Латвии всё (растёт и растёт)!!!
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