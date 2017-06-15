Политика |

Сегодня новоизбранные депутаты 30 самоуправлений соберутся для избрания председателей дум и их заместителей.

В Курземе состоятся заседания Талсинской, Гробиньской, Приекульской и Ройской краевых дум.

Заседание думы нового созыва состоится и в крупнейшем городе Земгале Елгаве, а также в Рундальском, Яунелгавском, Кокнеском, Терветском и Плявиньском краях.

Избрание руководства включено и в повестку заседаний Беверинской, Лигатненской, Лимбажской, Эргльской, Мацсалацской, Руйиенской, Икшкильской, Сейской и Коценской краевых дум в Видземе.

В Латгале сегодня планируется избрать руководство Лудзенской, Прейльской, Балтинавской, Дагдской, Лубанской, Риебиньской, Резекненской, Ругайской, Салаской, Варкавской и Зилупской краевых дум.