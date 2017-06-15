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Кандидат национального объединения (VL-TB/LNNK) на муниципальных выборах в Риге Имант Лиепиньш просит Центральную избирательную комиссию (ЦИК) отменить результаты выборов в столице, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела информации ЦИК Кристине Берзиня.

Жалобу Лиепиньша ЦИК получила сегодня по почте, и она будет рассмотрена на заседании в понедельник, 19 июня.

ВЛ-ТБ/ДННЛ на выборах в столице получило 9,25% голосов, но Лиепиньш не был избран.

Ранее ЦИК получила просьбу отменить результаты выборов на 38 столичных участках, которую подал кандидат в депутаты "Единства" Валдис Гаварс.

Его просьба была отклонена, так как ЦИК не нашла доказательств того, что на этих избирательных участках имели место нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов в Риге.