Стрике подозревает ПБ в слежке: какой госсекрет вы ищете у мусорников моего дома? (7)

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Политика | 15 июня 2017 года, 15:16

У новоизбранного депутата Рижской думы Юты Стрике возникли подозрения в том, что за ней следят работники Полиции безопасности (Е), пишет pietiek.com.

В четверг Юта Стрике в социальной сети Facebook опубликовала следующее сообщение.

"13 июня в Иманте у своего многоквартирного дома констатировала, что за мной следят сотрудники ПБ. Хорошо знаю, что организована слежка, в обычной Имантской среде не трудно заметить слабую работу, характерную для работников спецслужбы. Даже поприветствовала один из экипажей, те от неожиданности дар речи потеряли", - написала Стрике.

"Уже на протяжении долгих лет ПБ проводит проверки данных интервью, расспрашивает журналистов, возбуждает мистические процессы о якобы раскрытии госсекретов, признает подозреваемыми людей (Юрашс), которые сообщали о предложенной им взятке и бездеятельности бюро. Какой государственный секрет вы сейчас ищете у мусорников моего многоквартирного дома? Исполняете распоряжения Калмайерса, Масальскиса, Кучинскиса,Лембергса - найти все-равно что и "закопать"? Знаю ответ Полиции безопасности - оперативные действия являются государственным секретом", - написала Стрике.

Стрике подчеркнула также, что "ПБ и Генпрокуратуру нельзя использовать в политических целях. Это противозаконно".

В свою очередь пользователи социальной сети выдвинули предположения, что Стрике, возможно, слишком много знает, поэтому к ней и приставили сотрудников ПБ, которые за ней не следят, а охраняют.

Источник: nra.lv
Комментарии 7
Михаил Месиер2 часа назад
ну, всё! мания преследования на лицо!----ещё не успела стать полноправным депутатом, а уже крыша поплыла-----страшно представить енту мымру под фамилией Забастовка принимающей какие-либо решения на благо города
2
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Михаил Месиер2 часа назад
совет----вывози свой мусор за границу
1
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хи хи54 минуты назад
Девиз.
Не дня без скандала.
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