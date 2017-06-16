28 депутатов Рижской думы договорились дружить против Ушакова (10)

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Политика | 16 июня 2017 года, 07:49

Все представители четырех партий, которые были избраны в Рижскую думу, не считая объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге", решили объединится для сотрудничества в оппозиции.

Лидер списка ЛОР/ "Для развития Латвии" Мартиньш Бондарс и лидер от Национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Байба Брока подтвердили, что все четыре партии пришли к единому решению.

"Мы собрались и начали думать, как оппозиция может продуктивно сотрудничать вместе. Работая в одиночку мы ничего не добьемся, а группой будем представлять собой сильную и конструктивную силу", - сказала Брока.

По ее словам, оппозиция еще не пришла к единогласному решению о том, кто какую должность будет занимать в Рижской думе.

Напомним, что на выборах в столичное самоуправление победила партия "Согласие" мэра столицы Нила Ушакова вместе с союзником - партией "Честь служить Риге". Они получили 32 депутатских места из 60.

Комментарии 10
Маргарита Ершова21 минуту назад
Люди избрали этих уродов,чтобы они работали,а у них одна забота,мешать Ушакову и его команде,может их отозвать можно,пусть идут в Адажи на полигон и там тратят свои силы,если работать не хотят?
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Яркий15 минут назад
пример, Латвия в миниатюре - титульные ненавидят всех остальных. О каком развитии может идти речь?
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Ilona Maksimova Vasiļevska22 минуты назад
Lutwe bi dogovorilisj rabotatj i dumatj o narode!!
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