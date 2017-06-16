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Все представители четырех партий, которые были избраны в Рижскую думу, не считая объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге", решили объединится для сотрудничества в оппозиции.

Лидер списка ЛОР/ "Для развития Латвии" Мартиньш Бондарс и лидер от Национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Байба Брока подтвердили, что все четыре партии пришли к единому решению.

"Мы собрались и начали думать, как оппозиция может продуктивно сотрудничать вместе. Работая в одиночку мы ничего не добьемся, а группой будем представлять собой сильную и конструктивную силу", - сказала Брока.

По ее словам, оппозиция еще не пришла к единогласному решению о том, кто какую должность будет занимать в Рижской думе.

Напомним, что на выборах в столичное самоуправление победила партия "Согласие" мэра столицы Нила Ушакова вместе с союзником - партией "Честь служить Риге". Они получили 32 депутатских места из 60.