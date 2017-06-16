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Депутаты думы Огрского края сегодня, 16 июня, избрали на должность председателя прежнего вице-мэра, обвиняемого в вымогательстве Эгила Хелманиса (ВЛ-ТБ/ДННЛ), который сменит на этом посту Артура Мангулиса (Латвийская Зеленая партия).

Как сообщили в Огрской краевой думе, за Хелманиса проголосовали 14 из 17 депутатов, представляющих ВЛ-ТБ/ДННЛ, ЛЗП, "Согласие", список "Огрскому краю" и "Объединение жителей".

Сам Хелманис в голосовании воздержался, а Янис Латишс из списка "Огрскому краю" был единственным, кто не поддержал его кандидатуру.

Хелманис уже ранее заявлял, что обвинение в вымогательстве не помешает ему выполнять обязанности руководителя краевой думы.

В 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы не Огрском телевидении не демонстрировался компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и владелец телеканала Артур Робежниекс. Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис назвал эти обвинения "политической местью". Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штраф в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 000 евро) за вымогательство в группе, но полное решение суда будет доступно только 10 июля.