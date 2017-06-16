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Президент Латвии Раймонд Вейонис в пятницу, 16 июня, вернул на пересмотр в Сейме спорные поправки к закону о кредитных учреждениях, так как процесс их принятия вызывает опасения по поводу подлинных целей отдельных норм, сообщили в президентской канцелярии.

Положительно оценивая усовершенствование регулирования процесса неплатежеспособности и практики его применения, президент указывает - разработка отдельных связанных с предотвращением конфликта интересов норм вкупе с процессом ликвидации Trasta komercbanka вызывают подозрения в желании повлиять на конкретные процессы.

Поправки к закону о кредитных учреждениях не позволяют брать на себя обязанности ликвидатора кредитного учреждения или администратора процесса его ликвидации или неплатежеспособности лицу, которое в последние два года представляло кого-то из клиентов кредитного учреждения в каких-либо его отношениях с кредитным учреждением. Такое регулирование значительно шире установленного законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица, отмечает президент.

Поправки существенно сужают круг потенциальных кандидатов в ликвидаторы и администраторы кредитных учреждений и ограничивают возможности найти наилучшего кандидата, поэтому обоснование необходимости спорных норм непонятно, указывает Вейонис.

В письме на имя председателя Сейма Инары Мурниеце президент подчеркивает - недостаточный надзор и контроль за процессом неплатежеспособности, а также возможности злонамеренно использовать процессы неплатежеспособности вызывают значительный ущерб для частных лиц и государства. Это приумножает недоверие к среде предпринимательства и ставит под угрозу привлечение инвестиций в экономику.

Как сообщалось, Сейм 8 июня в окончательном чтении принял поправки к закону о кредитных учреждениях, предусматривающие ограничения для администратора неплатежеспособности банка.

За законопроект проголосовали 56 депутатов от Союза "зеленых" и крестьян, национального объединения VL/TB-DNNL и оппозиционных партий "Согласие" и "No sirds Latvijai". Против проголосовали 20 депутатов от "Единства" и Артус Кайминьш из KPV LV. Эдвард Смилтенс из "Единства" в голосовании воздержался. Еще 17 депутатов в голосовании не участвовали.

Поправки предусматривают, что ликвидатором кредитного учреждения, как и администратором процесса его неплатежеспособности, не может стать лицо, которое в последние два года находилось в юридических отношениях с ликвидируемым банком.

Это означает, что Арманд Раса не может быть утвержден администратором Trasta komercbanka. Комиссия рынка финансов и капитала подготовила список из пяти кандидатов на эту должность.

Этот вопрос вызвал разногласия в правящей коалиции Депутат Имант Парадниекс ранее подчеркнул, что поправки готовились еще до того, как была выдвинута кандидатура нового администратора Trasta komercbanka.

В июне Госполиция задержала администраторов процесса неплатежеспособности Илмара Крумса, Мариса Спрудса, а также Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса. Начато два уголовных процесса.