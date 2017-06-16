Twitter: теперь в Латвии будут лечить только достойных

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Политика | 16 июня 2017 года, 16:53

Латвийский сегмент Twitter комментирует предложение Министерства здравоохранения о том, что после реформы жители Латвии, которые не платят социальные взносы, смогут получить только помощь семейного врача, неотложную помощь и лечение при некоторых заболеваниях.

Планы министерства комментирует блогер Рута Зилвере.

"Вместо того, чтобы улучшать здравоохранение, теперь в фокусе деление жителей и корзин", - пишет она.

Пользователь под именем Demokrātija Latvijā объясняет действия правительства желанием наказать неплательщиков налогов.

"Если мы все правильно понимаем, то теперь единственным наказанием для неплательщиков будет закрытый доступ к здравоохранению", - пишет пользователь.

Журналист Гуна Вилните пытается понять, кто считается неплательщиком налогов.

"Кто такие эти "неплательщики налогов"? Работники, за которых не заплатил работодатель? Или предприниматели? Или просто GanBei?", - пишет она.

Специалист по коммуникации Нормунд Намниекс интересуется, какие привилегии ждут тех, кто платит налоги.

"Вопрос к Минздраву - что получат плательщики налогов? То же самое, что и раньше - очереди к специалисту на год?", - пишет она.

Депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш косвенно отвечает на этот вопрос.

"В свою очередь плательщики налогов смогут оплачивать последствия болезней неплательщиков налогов. Отличное обдуманное решение. Как всегда...", - написал он.

Комментирует решение Минздрава и пользователь Angry by default.

"Правильно ли я понимаю, что теперь те, кто не использует услуги государственного здравоохранения, может не платить налоги?", - пишет она.

Как сообщили в Минздраве, полную корзину оплачиваемых государством медицинских услуг получат лица, которые вносят взносы обязательного государственного социального страхования и группы пациентов, которые будут освобождены от них, например, дети в возрасте до 18 лет, пенсионеры, безработные, малоимущие лица и др.

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