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Латвийский сегмент Twitter комментирует предложение Министерства здравоохранения о том, что после реформы жители Латвии, которые не платят социальные взносы, смогут получить только помощь семейного врача, неотложную помощь и лечение при некоторых заболеваниях.

Планы министерства комментирует блогер Рута Зилвере.

"Вместо того, чтобы улучшать здравоохранение, теперь в фокусе деление жителей и корзин", - пишет она.

Tā vietā, lai uzlabotu veselības aprūpi, tagad fokusā iedzīvotāju un grozu dalīšana. Administratīvā rosība. http:/https://t.co/HHuhwq1r07 — Ruta Zilvere (@RZilvere) 16 июня 2017 г.

Пользователь под именем Demokrātija Latvijā объясняет действия правительства желанием наказать неплательщиков налогов.

"Если мы все правильно понимаем, то теперь единственным наказанием для неплательщиков будет закрытый доступ к здравоохранению", - пишет пользователь.

Ja mēs pareizi saprotam, tad tagad vienīgais sods nodokļu nemaksātājiem būs liegta piekļuve veselības aprūpei. https://t.co/Y2W39VOdYv — Demokrātija Latvijā (@DemokratijaLV) 16 июня 2017 г.

Журналист Гуна Вилните пытается понять, кто считается неплательщиком налогов.

"Кто такие эти "неплательщики налогов"? Работники, за которых не заплатил работодатель? Или предприниматели? Или просто GanBei?", - пишет она.

Kas tie tādi "nodokļu nemaksātāji"? Darba ņēmēji, par kuriem darba devējs nav samaksājis? Vai uzņēmēji? Varbūt vienkārši GanBei? https://t.co/uBmBCh1JYa — Guna Vilnīte (@BluForster) 16 июня 2017 г.

Специалист по коммуникации Нормунд Намниекс интересуется, какие привилегии ждут тех, кто платит налоги.

"Вопрос к Минздраву - что получат плательщики налогов? То же самое, что и раньше - очереди к специалисту на год?", - пишет она.

Jautājums @veselibasmin - ko varēs saņemt nodokļu maksātāji? Tieši to pašu, ko līdz šim - rindu pie speciālista pēc gada? https://t.co/cZLz2B0lv1 — Normunds Namnieks (@2N_ICEBOX) 16 июня 2017 г.

Депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш косвенно отвечает на этот вопрос.

"В свою очередь плательщики налогов смогут оплачивать последствия болезней неплательщиков налогов. Отличное обдуманное решение. Как всегда...", - написал он.

savukārt nodokļu maksātāji varēs apmaksāt nodokļu nemaksātāju ielaistās slimības sekas. Lielisks, pārdomāts risinājums. Kā parasti... — Ivars Zariņš (@ZarinsI) 16 июня 2017 г.

Комментирует решение Минздрава и пользователь Angry by default.

"Правильно ли я понимаю, что теперь те, кто не использует услуги государственного здравоохранения, может не платить налоги?", - пишет она.

es tā pareizi sapratu, ka tagad nodokļus varēs nemaksāt, ja valsts veselības aprūpes pakalpojumus neizmantoju, jo viņi nav pieejami? — angry by default (@ieva_w) 15 июня 2017 г.

Как сообщили в Минздраве, полную корзину оплачиваемых государством медицинских услуг получат лица, которые вносят взносы обязательного государственного социального страхования и группы пациентов, которые будут освобождены от них, например, дети в возрасте до 18 лет, пенсионеры, безработные, малоимущие лица и др.