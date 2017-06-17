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Если Латвия выйдет из Евросоюза, то в скором времени она попадет в зону влияния России. Такое мнение высказал депутат Европарламента, представитель «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Роберт Зиле, пишет nra.lv.

«В латвийском обществе встречаются разные мнения по поводу ЕС, но я думаю, что любой человек, интересующийся финансовыми делами, политикой и социальными проблемами, понимает, что сценария с выходом нет, потому что в таком случае мы полностью попадем в зону влияния России, со всеми вытекающими последствиями», - сказал Зиле.

Депутат Европарламента уверен, что в интересах России ослабить и выставить на посмешище как ЕС, так и другие западные структуры, например, НАТО. По его мнению, политика, осуществляемая президентом России Владимиром Путиным на протяжении последнего десятилетия, ясно указывает на желание выставить западную демократию как неэффективную систему.

«Соответственно, чем слабее будут международные структуры, тем активнее Путин сможет вести диалог с крупными странами, например, США, Германией или Францией. Остальные страны не так важны», - сказал Зиле.

Латвия является полноценным членом Евросоюза с 1 мая 2004 года.