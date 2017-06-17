Военные учения впредь будут проводить и за пределами Адажской базы (7)

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Политика | 17 июня 2017 года, 18:20

В целях укрепления безопасности и впредь за пределами Адажской базы будут проводиться масштабные военные учения, сообщил представитель Министерства обoроны Каспар Галкин.

Этот год стал первым, когда такие масштабные международные учения, как Saber Strike, проводились за пределами Адажского полигона на территории нескольких латвийских округов.

Национальные вооруженные силу (НВС) продолжат эту практику, поскольку, во-первых, это улучшает способности вооруженных сил ориентироваться на местности, во-вторых, способствует лучшему пониманию происходящего в НВС и НАТО в обществе.

"Но самое важное заключается в том, что учения проводятся для укрепления безопасности Латвии и ее жителей", - подчеркнул Галкин.

Проведение учений за пределами полигона в Адажи может вызвать недопонимание в среде жителей, признал он, однако Минобороны до начала учений по разным информационным каналам оповестило жителей о грядущих учениях Saber Strike.

"Мы уважаем мнение и нужды людей и возможную неудовлетворенность происходящим, поэтому заранее приносим извинения за причиненные неудобства", - сказал Галкин, добавив, что военные учения на гражданской территории проводятся и в других западных странах, например, в Эстонии.

Активная фаза учений Saber Strike 2017 в Латвии прошла на Адажском полигоне с 3-го по 15 июня. С 9-го по 14 июня учения проводились за пределами полигона – в Аматском, Малпилсском, Огрском, Ропажском, Саласпилсском и Стопиньском краях, где подразделения батальонного уровня, перемещаясь на бронетехнике, выполняли задания на территориях, согласованных с владельцами земли.

Комментарии 7
Eliza 2 часа назад
""Но самое важное заключается в том, что учения проводятся для укрепления безопасности Латвии и ее жителей", - подчеркнул Галкин." - ХАХАХАХАХА...., надеюсь что это не родной брат Максима Галкина... ХАХАХА..., ... здешь, 3.14здешь и провокация...хахаха..., клоуны уничтожающие СВОЙ ДОМ...
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Пацифист2 часа назад
Я, как пацифист, считаю, что военный контингент не защищает, а подвергает опасности гражданское население, его присутствие за пределами баз нервирует гражданское население, их нахождение среди гражданского населения со своей поломанной психикой, ориентированной на уничтожение людей создаёт риск инцидентов, а хождение в военной форме в черте города - просто не приемлемо.
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Логика и прагматизм2 часа назад
"Представитель министерства обороны Галкин" может говорить что угодно, и эти слова ни значат ничего - ни правды, ни неправды, так как военные выполняют приказ, а не "защищают или нападают". И приказы в рамках структуры НАТО, точно не исходят от министерства обороны Латвии или Галкина - они исходят от высшего командования НАТО. Прикажут завтра ввести комендантский час - введут, прикажут перевести страну на военное положение - переведут. А сама структура НАТО подчиняется политикам, причём, после клинча Трампа с Сенатом - уже не понятно каким, и кто за ними стоит. Так что любая болтовня про защиту интересов от военных любого ранга, включая главу НАТО, приезжающего в понедельник - это белый шум для думающих людей.
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