Политика |

В целях укрепления безопасности и впредь за пределами Адажской базы будут проводиться масштабные военные учения, сообщил представитель Министерства обoроны Каспар Галкин.

Этот год стал первым, когда такие масштабные международные учения, как Saber Strike, проводились за пределами Адажского полигона на территории нескольких латвийских округов.

Национальные вооруженные силу (НВС) продолжат эту практику, поскольку, во-первых, это улучшает способности вооруженных сил ориентироваться на местности, во-вторых, способствует лучшему пониманию происходящего в НВС и НАТО в обществе.

"Но самое важное заключается в том, что учения проводятся для укрепления безопасности Латвии и ее жителей", - подчеркнул Галкин.

Проведение учений за пределами полигона в Адажи может вызвать недопонимание в среде жителей, признал он, однако Минобороны до начала учений по разным информационным каналам оповестило жителей о грядущих учениях Saber Strike.

"Мы уважаем мнение и нужды людей и возможную неудовлетворенность происходящим, поэтому заранее приносим извинения за причиненные неудобства", - сказал Галкин, добавив, что военные учения на гражданской территории проводятся и в других западных странах, например, в Эстонии.

Активная фаза учений Saber Strike 2017 в Латвии прошла на Адажском полигоне с 3-го по 15 июня. С 9-го по 14 июня учения проводились за пределами полигона – в Аматском, Малпилсском, Огрском, Ропажском, Саласпилсском и Стопиньском краях, где подразделения батальонного уровня, перемещаясь на бронетехнике, выполняли задания на территориях, согласованных с владельцами земли.