Мэром Юрмалы снова стал Гатис Трукснис (9)

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Политика | 19 июня 2017 года, 11:20

Мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис, сообщает TV3. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня первом заседании Юрмальской думы нового созыва.

Из 15 депутатов Труксниса поддержали 9, а его конкурента Дагмару Бейтнер-Легалль - 6.

"Спасибо за доверие! Попробуем сработаться!", - сказал Трукснис после голосования.

Как сообщалось, Союз "зеленых" и крестьян сначала заявлял, что выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, однако вскоре свою позицию изменил.

Комментарии 9
За утилизацию свалки9 минут назад
За утилизацию свалки стал мэром!
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Ludmila Vdovina25 минут назад
Нормальный парень!
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Кря34 минуты назад
Юрмальчане ...соболезную. Новый отопительный сезон у вас начнется с неприятного сюрприза в платежках в статье за отопление.

Все плановые и ремонтные были замороженным и деньги брошены на на предвыборную компанию. А вот осенью начнут сдирать три шкуры.
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