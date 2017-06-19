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Мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис, сообщает TV3. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня первом заседании Юрмальской думы нового созыва.

Veselība uzlabojas līdz ar balsīm. Truksnis atkal valda Jūrmalā @TV3zinas — Aigars Lazdiņš (@AigLazd) 19 июня 2017 г.

Из 15 депутатов Труксниса поддержали 9, а его конкурента Дагмару Бейтнер-Легалль - 6.

"Спасибо за доверие! Попробуем сработаться!", - сказал Трукснис после голосования.

Как сообщалось, Союз "зеленых" и крестьян сначала заявлял, что выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, однако вскоре свою позицию изменил.