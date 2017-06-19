Мэром Вентспилса вновь стал Лембергс (2)

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Политика | 19 июня 2017 года, 12:53

Сегодня Вентспилсская городская дума переизбрала председателем самоуправления Айвара Лембергса.

За его кандидатуру проголосовали девять, против - четверо депутатов. Как сообщалось, на выборах Вентспилсской думы победила возглавляемая Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу", получив девять из 13 депутатских мандатов.

Четыре мандата получил общий список национального объединения VL-TB/DNNL, "Единства" и Латвийского объединения регионов.

Комментарии 2
Динго44 минуты назад
Уже радость, что Кристовский русофоб обломался!
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мнение1 час назад
Поздравляем!!!
так же поздравляем и Венспилс!!!
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