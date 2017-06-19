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Сегодня Вентспилсская городская дума переизбрала председателем самоуправления Айвара Лембергса.

За его кандидатуру проголосовали девять, против - четверо депутатов. Как сообщалось, на выборах Вентспилсской думы победила возглавляемая Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу", получив девять из 13 депутатских мандатов.

Четыре мандата получил общий список национального объединения VL-TB/DNNL, "Единства" и Латвийского объединения регионов.