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Расширение присутствия НАТО в Латвии - историческое событие, являющееся сильным подтверждением солидарности стран-членов альянса, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе.

Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис приветствовал союзников из Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, входящих в состав многонациональной боевой группы НАТО.

С момента присоединения к НАТО в 2004 году Латвия развивает свою обороноспособность, однако ситуация в мире в последние годы стала нестабильной, и формального членства в НАТО недостаточно. "Поэтому альянс решил повысить способности самообороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, расширив свое присутствие не только в виде обучающей миссии, но и активных мер сдерживания", - подчеркнул президент.

Латвия продолжит повышать свою боеспособность, выполняя свои обязательства члена НАТО, и в январе 2018 года ее оборонный бюджет достигнет 2% ВВП, заверил глава государства.

С речью на церемонии выступил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Сегодня НАТО выполняет обещания, данные на Варшавском саммите, чтобы остановить агрессию и сохранить мир. Участники боевой группы НАТО воплощают уникальный дух и солидарность альянса", - сказал он.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, обращаясь к военным, подчеркнул, что присутствие батальона НАТО укрепит коллективную обороноспособность, а такое сотрудничество в нынешнее время особенно необходимо.

Канадский министр обороны Харджит Саджан отметил, что миссия Канады в Балтии является сигналом всему миру. Это крупнейшая канадская миссия в Европе после окончания холодной войны. Новая оборонная политика Канады предусматривает обеспечение мира в стране, Северной Америке, а при необходимости - также в других странах-членах НАТО.

Канада открыта для диалога с Россией, но окажет мощную поддержку своим союзникам, добавил он. Эта миссия является миссией сдерживания, подчеркнул Саджан.