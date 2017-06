Политика |

Расширение присутствия НАТО в Латвии - историческое событие, являющееся сильным подтверждением солидарности стран-членов альянса, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе.

Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис приветствовал союзников из Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, входящих в состав многонациональной боевой группы НАТО.

С момента присоединения к НАТО в 2004 году Латвия развивает свою обороноспособность, однако ситуация в мире в последние годы стала нестабильной, и формального членства в НАТО недостаточно. "Поэтому альянс решил повысить способности самообороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, расширив свое присутствие не только в виде обучающей миссии, но и активных мер сдерживания", - подчеркнул президент.

Латвия продолжит повышать свою боеспособность, выполняя свои обязательства члена НАТО, и в январе 2018 года ее оборонный бюджет достигнет 2% ВВП, заверил глава государства.

С речью на церемонии выступил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Сегодня НАТО выполняет обещания, данные на Варшавском саммите, чтобы остановить агрессию и сохранить мир. Участники боевой группы НАТО воплощают уникальный дух и солидарность альянса", - сказал он.

#NATO SG @jensstoltenberg, LV President @Vejonis, CAN MOD @HarjitSajjan, @RaimondsBrg at #eFP battlegroup opening ceremony in Ādaži today. pic.twitter.com/VmyJAMhEQZ