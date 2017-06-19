В Адажи торжественно встретили союзников по боевой группе НАТО (8)
Расширение присутствия НАТО в Латвии - историческое событие, являющееся сильным подтверждением солидарности стран-членов альянса, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе.
Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис приветствовал союзников из Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, входящих в состав многонациональной боевой группы НАТО.
С момента присоединения к НАТО в 2004 году Латвия развивает свою обороноспособность, однако ситуация в мире в последние годы стала нестабильной, и формального членства в НАТО недостаточно. "Поэтому альянс решил повысить способности самообороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, расширив свое присутствие не только в виде обучающей миссии, но и активных мер сдерживания", - подчеркнул президент.
Латвия продолжит повышать свою боеспособность, выполняя свои обязательства члена НАТО, и в январе 2018 года ее оборонный бюджет достигнет 2% ВВП, заверил глава государства.
С речью на церемонии выступил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Сегодня НАТО выполняет обещания, данные на Варшавском саммите, чтобы остановить агрессию и сохранить мир. Участники боевой группы НАТО воплощают уникальный дух и солидарность альянса", - сказал он.
#NATO SG @jensstoltenberg, LV President @Vejonis, CAN MOD @HarjitSajjan, @RaimondsBrg at #eFP battlegroup opening ceremony in Ādaži today. pic.twitter.com/VmyJAMhEQZ— US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) June 19, 2017
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, обращаясь к военным, подчеркнул, что присутствие батальона НАТО укрепит коллективную обороноспособность, а такое сотрудничество в нынешнее время особенно необходимо.
Канадский министр обороны Харджит Саджан отметил, что миссия Канады в Балтии является сигналом всему миру. Это крупнейшая канадская миссия в Европе после окончания холодной войны. Новая оборонная политика Канады предусматривает обеспечение мира в стране, Северной Америке, а при необходимости - также в других странах-членах НАТО.
Канада открыта для диалога с Россией, но окажет мощную поддержку своим союзникам, добавил он. Эта миссия является миссией сдерживания, подчеркнул Саджан.
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