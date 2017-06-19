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Заместителем председателя Юрмальской думы избран сегодня бывший депутат Сейма Никита Никифоров ("Согласие"), сообщила представитель "Согласия" Екатерина Ильинская.

Завтра, 20 июня, Юрмальская дума выберет руководителей комитетов. В комитетах думы работают Никифоров и оба депутата, избранных в думу от "Согласия" - Лариса Лоскутова и Елизавета Кривцова.

"Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) достигли соглашения по четырем приоритетным сферам совместной работы - социальная помощь, приведение в порядок городской среды, улучшение в организации коммунальных услуг и развитие Юрмалы как туристического центра и курорта.

На должность мэра Юрмалы избран в понедельник Гатис Трукснис (СЗК), а о сотрудничестве в думе договорились СЗК и "Согласие".