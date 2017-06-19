Мурниеце: только с союзниками нам удастся противостоять пропаганде Кремля (6)

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Политика | 19 июня 2017 года, 19:06

Важно укреплять трансатлантическое сотрудничество, чтобы противостоять угрозам терроризма, информационной войны и кибератакам, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце, открывая 8-й парламентский форум по вопросам разведки и безопасности.

"Наша общая цель по обе стороны Атлантического океана - безопасность и благосостояние людей. Безопасность подразумевает не только военную, но и кибербезопасность, безопасность финансовой системы и информационного пространства", - сказала спикер.

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Говоря о растущей в мире киберугрозе, Мурниеце отметила, что и Латвия переживает политически обусловленные кибератаки. "Готовность России использовать кибератаки вызывает серьезные опасения. Нам нужно приложить совместные усилия для создания безопасного киберпространства с участием правительств, парламентов, частного сектора", - сказала она.

"Отвечая на пропаганду и дезинформацию Кремля, нужно каждый день укреплять стратегическую коммуникацию и предлагать обществу достоверную информацию, основанную на фактах", - сказала Мурниеце.

Очень большое значение в борьбе с терроризмом имеет борьба против финансирования терроризма и против коррупции, добавила спикер.

Мурниеце поблагодарила основателя форума Роберта Питенджера за личный вклад в развитие этого важного международного мероприятия, а также двух руководителей парламентских комиссий, которые предложили провести форум в парламенте Латвии.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня на открытии мероприятия подчеркнула, что проведение форума в Сейме Латвии привлечет внимание союзников к вопросам безопасности, которые стали особенно актуальны в последние годы.

Она уверена, что охранять свое население можно только работая вместе, независимо от размеров территории страны. Сегодня мир сталкивается с глобальными угрозам и вызовами, поэтому и ответ на них должен быть основан на сотрудничестве, сказала Аболтиня.

Фото flickr.com

Комментарии 6
Eliza 55 минут назад
Ну, как же, как же без этих двух подхихикал ??? Работают языком на скорость, кто кого опередит...в плане вылизывания всех мест своим хозяевам. тьфу, до чего же мерзкие рожи, одна страшнее другой...
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Эджа58 минут назад
Иногда лучше жевать,чем говорить.
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Шнур41 минуту назад
Это существо раньше сдохнет, или заткнётся?
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