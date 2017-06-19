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Важно укреплять трансатлантическое сотрудничество, чтобы противостоять угрозам терроризма, информационной войны и кибератакам, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце, открывая 8-й парламентский форум по вопросам разведки и безопасности.

"Наша общая цель по обе стороны Атлантического океана - безопасность и благосостояние людей. Безопасность подразумевает не только военную, но и кибербезопасность, безопасность финансовой системы и информационного пространства", - сказала спикер.

Говоря о растущей в мире киберугрозе, Мурниеце отметила, что и Латвия переживает политически обусловленные кибератаки. "Готовность России использовать кибератаки вызывает серьезные опасения. Нам нужно приложить совместные усилия для создания безопасного киберпространства с участием правительств, парламентов, частного сектора", - сказала она.

"Отвечая на пропаганду и дезинформацию Кремля, нужно каждый день укреплять стратегическую коммуникацию и предлагать обществу достоверную информацию, основанную на фактах", - сказала Мурниеце.

Очень большое значение в борьбе с терроризмом имеет борьба против финансирования терроризма и против коррупции, добавила спикер.

Мурниеце поблагодарила основателя форума Роберта Питенджера за личный вклад в развитие этого важного международного мероприятия, а также двух руководителей парламентских комиссий, которые предложили провести форум в парламенте Латвии.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня на открытии мероприятия подчеркнула, что проведение форума в Сейме Латвии привлечет внимание союзников к вопросам безопасности, которые стали особенно актуальны в последние годы.

Она уверена, что охранять свое население можно только работая вместе, независимо от размеров территории страны. Сегодня мир сталкивается с глобальными угрозам и вызовами, поэтому и ответ на них должен быть основан на сотрудничестве, сказала Аболтиня.

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