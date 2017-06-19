Twitter: пожар был лишь прикрытием для избрания Труксниса мэром Юрмалы!

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Политика | 19 июня 2017 года, 20:18

Мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис. Пользователи соцсети Twitter связали переизбрание многолетнего главы самоуправления, попавшего в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, с масштабным пожаром на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов.

Программист Алексей Мъяликс нашел объяснение пожару в Слоке.

"Может, это просто дымовая завеса, пока Труксниса выбирали мэром?" - написал он.

Юрист Янис Вейде увидел символичное сравнение.

"Я бы сказал, что сгоревшая свалка символизирует сгоревшие ожидания людей на изменения в Юрмале, Трукснис снова мэр!" - пишет пользователь соцсети.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевица обратила внимание на упущения мэра Юрмалы.

"Высшая степень цинизма. Еще продолжает тлеть нелегальная свалка отходов, а мэром опять избран Трукснис, который "не заметил"/не устранил ее появление", - отмечает она.

Бывшая министр внутренних дел Линда Мурниеце недоумевает от действий депутатов.

"Что особенного в некоторых людях, что без ни никак? Чтобы они не делали... Трукснис вновь стал мэром Юрмалы", - написала она.

Как ранее писал Mixnews.lv, мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня первом заседании Юрмальской думы нового созыва.

Из 15 депутатов Труксниса поддержали 9, а его конкурента Дагмару Бейтнер-Легалль - 6.

"Спасибо за доверие! Попробуем сработаться!", - сказал Трукснис после голосования.

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