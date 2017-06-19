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Мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис. Пользователи соцсети Twitter связали переизбрание многолетнего главы самоуправления, попавшего в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, с масштабным пожаром на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов.

Программист Алексей Мъяликс нашел объяснение пожару в Слоке.

"Может, это просто дымовая завеса, пока Труксниса выбирали мэром?" - написал он.

Bet varbūt tas bija tikai dūmu aizsegs, kamēr Truksni par mēru vēlēja? https://t.co/jK6lbgsGrt — Aleksejs Mjaliks (@amjaliks) June 19, 2017

Юрист Янис Вейде увидел символичное сравнение.

"Я бы сказал, что сгоревшая свалка символизирует сгоревшие ожидания людей на изменения в Юрмале, Трукснис снова мэр!" - пишет пользователь соцсети.

Es teiktu, ka degošā izgāztuve simbolizē sadegošās cilvēku cerības uz pārmaiņām Jūrmalā, Truksnis atkal mērs ! — Janis Veide (@Janis_Veide) June 19, 2017

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевица обратила внимание на упущения мэра Юрмалы.

"Высшая степень цинизма. Еще продолжает тлеть нелегальная свалка отходов, а мэром опять избран Трукснис, который "не заметил"/не устранил ее появление", - отмечает она.

Cinisma augstākā pakāpe.

Turpinot degt nelegālai izgāztuvei,atkārtoti par mēru ievēl Truksni,kurš tās izveidi&bīstamību "nemanīja"/nenovērsa — Z.Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) June 19, 2017

Бывшая министр внутренних дел Линда Мурниеце недоумевает от действий депутатов.

"Что особенного в некоторых людях, что без ни никак? Чтобы они не делали... Трукснис вновь стал мэром Юрмалы", - написала она.

un kas dažos tik īpašs, ka bez viņiem nekā? Lai ko nedarītu...Truksnis atkal kļuvis par Jūrmalas mēru https://t.co/egPMHbfFeW via @apollo_lv — Linda Mūrniece (@lindaabumeri) June 19, 2017

Как ранее писал Mixnews.lv, мэром Юрмалы снова стал представитель Союза "зеленых" и крестьян, бывший мэр города Гатис Трукснис. Такое решение было принято на состоявшемся сегодня первом заседании Юрмальской думы нового созыва.

Из 15 депутатов Труксниса поддержали 9, а его конкурента Дагмару Бейтнер-Легалль - 6.

"Спасибо за доверие! Попробуем сработаться!", - сказал Трукснис после голосования.