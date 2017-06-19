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Коалиционные партии, ознакомившись с расчетами Министерства финансов о налоговой реформе, вернутся к обсуждению этого вопроса 26 июня, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Расчеты производились в том числе и по просьбе "Единства", которое планирует обсудить их на заседании фракции. Также консультации состоятся между партнерами по коалиции.

Национальное объединение Visu Latvijai! - TB/LNNK в контексте налоговой реформы работает над четырьмя приоритетами - поддержка семей, постепенная реформа, прогрессивный подоходный налог и поддержка пенсионеров, сообщил журналистам сопредседатель партии Гайдис Берзиньш.

Также сейчас ведутся дискуссии, поддержать ли рекомендацию Всемирного банка об установлении ставки подоходного налога с населения 33,5% на доходы свыше 80 тыс. или 100 тыс. евро в год.

Политик "Единства", депутат Сейма Интс Далдерис сказал агентству ЛЕТА, что партия выступает за большую прогрессивность. "Единство" поддержало бы ставку подоходного налога 20% для доходов до 1500 евро.

Концептуальные решения по налоговой реформе сегодня на коалиционном совете не принимались, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, партнеры по коалиции достигли соглашения по повышению социальных взносов.