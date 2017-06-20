Вейонис: наши союзники готовы защищать каждую страну-участницу (7)

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Политика | 20 июня 2017 года, 07:47

Расширенное присутствие НАТО демонстрирует единство альянса и направляет ясный сигнал о том, что союзники готовы защищать каждую страну-участницу против возможной агрессии, заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Латвии Раймонд Вейонис.

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Как сообщили в канцелярии президента, встреча прошла после участия в торжественной церемонии встречи сил НАТО в Латвии. Эти расширенные силы в случае необходимости способны вести боевые действия и охранять Латвию. Вейонис подчеркнул, что Латвия делает все необходимое, чтобы обеспечить прием сил НАТО.

"Размещение боевых групп - это коллективная мера сдерживания, которая должна уменьшить желание потенциального агрессора бросать вызов странам НАТО. В то же время нужно продолжать работать над мерами, позволяющими эффективнее противостоять гибридной угрозе", - сказал глава государства.

Во время встречи обсуждалась также ситуация с безопасностью в регионе и во всем мире.

Комментарии 7
щипач2 часа назад
зачем президенту третий карман? неужели там кнопка?
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ёклмн2 часа назад
Да и уж...,как "замуж невтерпёжь"... Истории совсем не знают,совсем --- 1241,1812,1945.
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каджич1 час назад
Аферисты конкретные.
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