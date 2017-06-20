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Расширенное присутствие НАТО демонстрирует единство альянса и направляет ясный сигнал о том, что союзники готовы защищать каждую страну-участницу против возможной агрессии, заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, встреча прошла после участия в торжественной церемонии встречи сил НАТО в Латвии. Эти расширенные силы в случае необходимости способны вести боевые действия и охранять Латвию. Вейонис подчеркнул, что Латвия делает все необходимое, чтобы обеспечить прием сил НАТО.

"Размещение боевых групп - это коллективная мера сдерживания, которая должна уменьшить желание потенциального агрессора бросать вызов странам НАТО. В то же время нужно продолжать работать над мерами, позволяющими эффективнее противостоять гибридной угрозе", - сказал глава государства.

Во время встречи обсуждалась также ситуация с безопасностью в регионе и во всем мире.